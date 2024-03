Bezpłatna sterylizacja psów we Wrocławiu. Kto może wziąć udział w akcji i jak się zapisać?

Do bezpłatnych zabiegów we Wrocławiu rekrutowane są suki w wieku 6-36 miesięcy, ważące min. 10 kg i niedopuszczone wcześniej do rozrodu.

Do końca czerwca 2024 r. właściciele psów mogą zgłosić się do bezpłatnego programu darmowej sterylizacji ich czworonogów. Oprócz zabiegu akcja obejmuje pakiet badań diagnostyczno-kontrolnych i czipowanie. O tym, jak się zgłosić przeczytasz poniżej.

Darmowa sterylizacja psów we Wrocławiu

Za zabieg sterylizacji psa we Wrocławiu trzeba zapłacić od 200 do ponad 500 złotych. Kto chce zrobić to za darmo, powinien zgłosić się do "Akcji Sterylizacja", którą organizuje firma Bioceltix zajmująca się lekami dla psów. Akcję wspiera Gmina Wrocław. Zabiegi będą przeprowadzane w wybranych gabinetach weterynaryjnych we Wrocławiu. Bezpłatny program "Akcja Sterylizacja" obejmuje: wizytę kwalifikującą,

kompleksowy pakiet badań diagnostycznych przed i po zabiegu,

wykonanie standardowego zabiegu kastracji w narkozie infuzyjnej,

opiekę pooperacyjną do czasu wybudzenia z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,

wizytę kontrolną. – Sterylizacja samic to ważny zabieg prozdrowotny. Ogranicza ryzyko wystąpienia chorób związanych z układem rozrodczym oraz istotnie przyczynia się do dłuższego i zdrowszego życia zwierzęcia. Cieszymy się, że połączyliśmy siły z wrocławskim Urzędem Miasta i możemy równolegle działać na rzecz czworonożnych przyjaciół – mówi lek. wet. Marta Pasikowska z Bioceltix.

Jakie kryteria trzeba spełnić i jak się zapisać?

Na bezpłatny zabieg można zapisywać suki w wieku 6-36 miesięcy, ważące min. 10 kg i niedopuszczone wcześniej do rozrodu, przebywające w warunkach domowych od co najmniej od miesiąca, zdrowe i zaczipowane. Jeśli nie posiadają czipa, Bioceltix sfinansuje również znakowanie. Zabiegi będą przeprowadzane we Wrocławiu, ale przyjmowane będą też zwierzęta spoza miasta.

Zgłoszenia do akcji przyjmowane są poprzez formularz na stronie internetowej: AKCJA STERYLIZACJA. Po analizie zgłoszenia, organizatorzy poinformują o kwalifikacji psa do operacji, terminie i miejscu. Nabór pierwszej tury potrwa do końca czerwca 2024 r. – We Wrocławiu miejski program bezpłatnej sterylizacji zwierząt prowadzony jest od pięciu lat. Cieszy nas każda inicjatywa zwiększająca dostęp do darmowych zabiegów, dlatego wraz z firmą Bioceltix podjęliśmy działania na zasadach partnerskiej współpracy. Sterylizacja to kosztowna operacja, nie wszyscy opiekunowie mogą sobie na nią pozwolić. Tymczasem takie zabiegi są potrzebne, bo istotnie ograniczają ryzyko niekontrolowanego rozmnażania się, a w konsekwencji bezdomności zwierząt. Jeśli nie będziemy monitorować sytuacji i należycie dbać o rozwój psiej społeczności, możemy doprowadzić do przepełnienia schronisk i wzrostu liczby niechcianych, bezdomnych psów – podkreśla Małgorzata Szewczyk z Biura Wrocław Bez Barier odpowiedzialnego za realizację miejskiego programu sterylizacji i kastracji psów i kotów.

