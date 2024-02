Wiosenna edycja Forum Seniora we Wrocławiu już 20 marca. Spotykamy się w hotelu Scandic

Mamy powody do radości, bowiem ruszamy z kolejną, tym razem wiosenną edycją Forum Seniora! Seniorze, czekamy na Ciebie!

Organizowane przez nas Forum Seniora to wydarzenie, które od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych Czytelników. Bez wątpienia jest to największe i najbardziej interesujące spotkanie starszych mieszkańców regionu. W marcu zapraszamy na wiosenną edycję tego wydarzenia.

W tym roku tematem przewodnim będzie "Wiosna w sercu Seniora".

Porozmawiamy o tym, jak aktywnie i ciekawie spędzać wolny czas oraz jakie znaczenie dla jakości życia mają zdrowie i dobre samopoczucie. W programie również seria ciekawych wykładów oraz odpowiedzi na najważniejsze pytania z zakresu bezpieczeństwa osób starszych. Dużo przydatnej wiedzy dla każdego.

Gdzie i kiedy odbędzie się Forum Seniora?

Forum Seniora odbędzie się w środę, 20 marca w godz. 10.00-15.00, w hotelu Scandic. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 9.30.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne, ale trzeba się wcześniej zapisać. Po dokonaniu zgłoszenia, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie. Jedną z opcji jest wypełnienie poniższej ankiety:

Drugą opcją jest wysłanie maila na adres [email protected]

Uwaga! W wiadomości koniecznie należy podać imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu.

Organizator skontaktuje się z uczestnikiem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Forum Seniora to okazja do nawiązania nowych znajomości oraz wymiany doświadczeń. To miło i pożytecznie spędzony czas.

W razie problemów z rejestracją jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni powszednie od godz. 8.30 do 14.00 pod numerem telefonu 797607891 i 502499313.

Prosimy nie zwlekać z decyzją o zapisaniu się, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, a lista szybko się zapełnia. Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku, 6 listopada lub do uzyskania maksymalnej liczby miejsc.