W niedzielę we Wrocławiu Bieg Kobiet Zawsze Pier(w)si

Bieg Kobiet to akcja, której celem jest zwrócenie uwagi na chorobę dotykającą rocznie prawie trzy tysiące Polek, jaką jest rak szyjki macicy. W niedzielę 21 kwietnia o godz. 11:30 3200 zgłoszonych uczestników ruszy w pięciokilometrową trasę po Parku Szczytnickim we Wrocławiu, aby w ten symboliczny sposób zwrócić uwagę na konieczność zwiększania świadomości na temat wirusa HPV i motywować do regularnego wykonywania badań profilaktycznych. Celem biegu jest także zbiórka środków, które pozwolą na ich finansowanie oraz edukację w zakresie sposobów zapobiegania rakowi szyjki macicy czy objęcia profesjonalnym, kompleksowym leczeniem.

- Zależy nam na tym, aby wspólnie mobilizować kobiety do badań w kierunku wirusa HPV poprzez nagłaśnianie związanych z tym inicjatyw. Dlatego wszystkie uczestniczki wydarzenia w ramach pakietu startowego dostaną zaproszenie do bezpłatnego testu na obecność wirusa HPV. Pokazując, że badania są tak łatwo dostępne, chcemy zachęcić kobiety do regularnego sprawdzania stanu zdrowia. Zawsze Pier(w)si jest idealną okazją do tego, aby poprzez aktywność fizyczną i budowanie zaangażowanej społeczności dołożyć swoją cegiełkę w szczytnym celu – mówi Kalina Kordalska, dyrektor Działu Relacji Pracowniczych w Kaufland Polska.