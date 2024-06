Awaria pod Dworcem Nadodrze we Wrocławiu. Motorniczy pomylił trasy. Cofający tramwaj mógł uszkodzić zwrotnicę

AKTUALIZACJA

Godz. 12.15

Miejska spółka przekazała informacje o przywróceniu ruchu na Nadodrzu. Tramwaje wróciły na stałe trasy.

Do awarii doszło we wtorek (4 czerwca) przed godz. 11 na pl. Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu. Jak tłumaczy Daniel Misiek z biura prasowego MPK Wrocław, jeden z motorniczych popełnił błąd, przez co cofający tramwaj wypadł z torów i najprawdopodobniej uszkodził infrastrukturę.

- Na pl. Powstańców Wielkopolskich doszło do rozjechania. Obecnie trwa sprzątanie i przenoszenie pojazdu na tory. Nasi pracownicy muszą sprawdzić stan infrastruktury. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że została uszkodzona zwrotnica - dodaje Daniel Misiek z biura prasowego MPK Wrocław.

Niestety nie wiadomo, jak długo pracownicy techniczni MPK Wrocław będą działali na miejscu.