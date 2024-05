Wypadek na ul. Pułaskiego we Wrocławiu. Taksówka zderzyła się z tramwajem, dwie kobiety są ranne! Karolina Kwiatek Michał Perzanowski

Poważny wypadek na skrzyżowaniu ulic: Pułaskiego i Komuny Paryskiej we Wrocławiu. We wtorek (21 maja) po godz. 14 doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z tramwajem. Dwie osoby zostały ranne. Jezdnia jest zablokowana.