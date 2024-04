Absurdalny lewoskręt na ul. Mickiewicza. Potrzebny jest manewr o 180 stopni. "Jeszcze jeden bubel Sutryka"

"To nie prima aprilis". Tak wygląda fuszerka przy Mickiewicza

Teraz skrzyżowanie wygląda absurdalnie. Pas do skrętu jest w praktyce pasem do zawracania. Na ograniczonej powierzchni należy wykonać manewr skrętu o 180 stopni i niemal zmienić kierunek jazdy na przeciwny. Pas do skrętu jest wyjątkowo krótki i zmieszczą się na nim maksymalnie dwa-trzy pojazdy.

Po zbudowaniu nowych mostów urzędnicy podali, że nie było miejsca na osobny pas do skrętu, a nie chcąc korkować drogi dla kierowców jadących prosto, zakazali skrętu i wyznaczyli go około 200 metrów dalej.

"Jeszcze jeden bubel Sutryka". Internauci komentują skrzyżowanie

"Jeszcze jeden bubel Sutryka. Kiedy to się skończy? Czy my jesteśmy dla niego czy on dla nas?" - pyta pan Włodzimierz.

Reagowały rady osiedli. Miasto: skręt na wysokości pętli będzie rozszerzony

- Rzeczywiście, na starym moście była możliwość skrętu w lewo bezpośrednio na moście. Teraz, na nowych mostach, nie ma po prostu przestrzeni, żeby wydzielić osobny pas, na którym samochody mogłyby czekać na swoją możliwość skrętu i przepuszczając kierowców jadących prosto - mówi "Gazecie Wrocławskiej" Tomasz Sikora z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Okazuje się, że w godzinach popołudniowych chętnych do skrętu w Monte Cassino jest ok. 250 kierowców na godzinę, ale powrót do poprzedniej organizacji spowodowałby, że kierowcy wróciliby do tzw. "hardkorka", bo właśnie tak nazywany był zator, który ciągnął się aż do samych Swojczyc.

W rozmowie z Tomaszem Sikorą usłyszeliśmy, że obecny przejazd może i nie jest dobrym rozwiązaniem, ale na pewno lepszym od poprzedniego. Linie zostały bowiem wymalowane w taki sposób, aby nie blokować pojazdów jadących prosto. Trudny skręt będzie jednak przebudowany.