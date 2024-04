Dwa wypadki na drodze krajowej 36 pod Lubinem. Zderzyły się: skuter, trzy samochody osobowe i radiowóz

W pierwszym z wypadków brały udział dwa samochody osobowe i skuter. Kierujący skuterem został zabrany do szpitala. Kobieta i mężczyzna, którzy kierowali samochodami osobowymi byli trzeźwi, co do motorowerzysty – nie ma jeszcze informacji, zarówno co do jego stanu zdrowia, jak i stanu trzeźwości.

Według wstępnych ustaleń policjantów, do wypadku doszło podczas manewru wyprzedzania. Kobieta, która kierowała jednym z samochodów, zaczęła wyprzedzać motorowerzystę. W tym samym czasie kierowca jadący za nią zaczął wyprzedzać ją. Po ostrym hamowaniu, kierowca nie opanował pojazdu i uderzył w kierującego skuterem.