25 ton nielegalnego złomu z Niemiec było już w Polsce. Ciężarówkę zatrzymano na autostradzie A4

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej ze Zgorzelca wykryli podczas kontroli na autostradzie A4 nielegalny przewóz odpadów w postaci złomu żelaza. Na ciężarówce znajdowało się 25 ton surowca.

Z tego względu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał przewóz za nielegalne przemieszczanie odpadów. Naczepa z odpadami została skonfiskowana i zabezpieczona jako dowód w sprawie. Odbiorcy towaru grozi mandat w wysokości od 50 tysięcy do 500 tysięcy złotych.

- Przypomnimy, że transport odpadów podlega zgłoszeniu w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). System SENT to narzędzie do walki z przestępczością transgraniczną. Został stworzony, by rejestrować towary wrażliwe takie jak: paliwo, alkohol, tytoń czy odpady. System ten pomaga funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej w efektywnych kontrolach – dodaje Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek.