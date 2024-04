Wielki nalot na dolnośląskie targowiska. We Wrocławiu skontrolowano Świebodzki, Bazar Komandor i Centrum Handlowe Arena

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu skontrolowali targowiska i hale targowe na terenie Dolnego Śląska w:

Wałbrzychu,

Sycowie,

Oławie,

Strzelinie,

Obornikach Śląskich,

Strzegomiu,

Lubinie,

Polanicy,

Kudowie Zdroju,

Lubaniu,

Jeleniej Górze,

Sieniawce.

We Wrocławiu kontrole funkcjonariuszy odbyły się na Dworcu Świebodzkim, Bazarze Komandor oraz w Centrum Handlowym Arena. We wszystkich wymienionych miejscach KAS sprawdzała legalność obrotu wyrobami akcyzowymi oraz legalność wprowadzania do obrotu wyrobów oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Funkcjonariusze wystawili 39 mandatów na kwotę ponad 44 tys. zł. Okazało się, że na targowiskach znajdowały się wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Było to ponad 7 tys. paczek papierosów, 39 kg tytoniu do palenia, 355 sztuk e-papierosów i ponad tysiąc sztuk płynów do e-papierosów. Wyroby tytoniowe zostały zarekwirowane, ich wartość to prawie 170 tys. zł.