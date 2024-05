Zwierzaki z wrocławskiego schroniska czekają na nowe, kochające domy. Obok tych smutnych oczu nie można przejść obojętnie

Przez ostatnie tygodnie pod opiekę wrocławskiego schroniska trafiło kilkanaście zwierząt. Są to zarówno psy, jak i koty, które czekają na kogoś, kto zapewni im prawdziwy dom. TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu prosi, by decyzja o adopcji nowego członka rodziny była przemyślana. Nie zapominajmy, że zwierzęta przywiązują się do właścicieli.