Tai Woffinden nie daje argumentów, by zostać w Sparcie Wrocław na kolejny sezon

Woffinden w meczu 5. kolejki PGE Ekstraligi z Fogo Unią Leszno (Betard Sparta Wrocław wygrała 57:33) zdobył 13 punktów z bonusem. „Tajski” mówił wtedy, że cieszy go udany występ. Podkreślił jednak, że jest świadomy, że sztab szkoleniowy i kibice oczekują od niego o wiele więcej. Generalnie, „jedna jaskółka wiosny nie czyni”.

33-latek niestety nie poszedł za ciosem i w kolejnych spotkaniach - z ebut.pl Stalą Gorzów i Orlen Oil Motorem Lublin - zdobył kolejno 6 i 5 punktów. To dość skromny dorobek, jak na umiejętności trzykrotnego indywidualnego mistrza świata.

33-latkowi nie można zabrać statusu żywej legendy Betardu Sparty, której barwy reprezentuje nieprzerwanie od sezonu 2012. Wielu wrocławskich kibiców będzie wspierało go niezależnie od tego, jakie wyniki będzie osiągać, ale fakty są takie, że Woffinden w tym sezonie mocno odstaje od swoich klubowych kolegów. Jego średnia tegoroczna średnia biegopunktowa to 1,448 (36. miejsce na liście klasyfikacyjnej). Brytyjczyk pod względem skuteczności nie może równać się z Artiomem Łagutą (2,556; 2. miejsce) czy Danielem Bewleyem (2,237; 6.). O wiele więcej zespołowi daje również Bartłomiej Kowalski (1,808; 17.) - i to pomimo tego, że ma spore problemy z punktowaniem na wyjazdach. Maciej Janowski - podobnie jak Woffinden - nie może ustabilizować formy na wysokim poziomie, ale i tak ma lepszą skuteczność (1,757; 23.).