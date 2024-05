Juwenalia Wrocławskie 2024. Dziś drugi dzień studenckiej imprezy. PLAN KONCERTÓW, ZDJĘCIA

Juwenalia Wrocławskie 2024, to pierwsza z dwóch studenckich imprez, zaplanowanych w tym roku przez samorządy studenckie wrocławskich uczelni wyższych. Wstęp na koncerty odbywające się na Polach Osobowickich jest bezpłatny.

- Juwenalia to wyjątkowy czas, kiedy studenci mogą się bawić, integrować oraz cieszyć atmosferą wspólnych wydarzeń. Pola Osobowickie to miejsce, gdzie tworzą się niezapomniane chwile, a muzyczne występy dodają temu wyjątkowego klimatu. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów oraz mieszkańców do udziału w tych wyjątkowych juwenaliach – mówi Dagmara Sobala, przedstawicielka organizatorów, przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu WSB Merito.