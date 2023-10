Związki zawodowe MPK Wrocław skarżą się prezydentowi miasta na złe traktowanie pracowników. Co na to Jacek Sutryk?

"Prezydent ma pełne zaufanie do władz spółki. Standardem we Wrocławiu jest, że jednostki miejskie nie prowadzą rozmów między załogą a zarządem za pośrednictwem mediów. Zwłaszcza w tak gorącym okresie jak czas wyborów. Warto podkreślić, że zarząd MPK planuje przeprowadzenie podwyżek dla wszystkich pracowników firmy w przyszłym roku. Wysokość i sposób podziału dostępnych środków będzie uzależniona od wielkości przyszłorocznego budżetu oraz rozmów ze związkami, które zarząd chce rozpocząć w listopadzie br. Jednocześnie zarząd zdecydował, by jeszcze w tym roku podnieść pensje najmniej zarabiającym pracownikom. Od 1 grudnia najniższa pensja kierowcy i motorniczego będzie wynosiła 6000 zł brutto (mowa o wszystkich składowych wynagrodzenia). Zarządowi zależy na spokojnych, merytorycznych i konstruktywnych rozmowach. Prezydent wierzy, że tak właśnie będą wyglądały kolejne spotkania ze związkami" - przekazuje Przemysław Gałecki.