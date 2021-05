Żołnierze wyklęci czy niezłomni? Radni zmienią nazwę pomnika, żeby nie kojarzyła się negatywnie

- Jest to rozwiązanie kompromisowe. Zdaniem grupy radnych nazwa żołnierze wyklęci kojarzy się negatywnie. Ponieważ w przestrzeni publicznej równolegle funkcjonują obie nazwy, podczas posiedzenia sądu konkursowego i w obecności niekwestionowanego autorytetu w tej dziedzinie, prof. Krzysztofa Szwagrzyka, zdecydowaliśmy o zmianie nazwy pomnika na bardziej przyjazną dla odbiorców - wyjaśnia radny Piotr Maryński i podkreśla, że projekt, który wygrał konkurs na pomnik jest wyjątkowy. - W opinii prof. Szwagrzyka i byłego architekta miejskiego Piotra Fokczyńskiego ten pomnik będzie wyjątkowy, będzie wyróżniał Wrocław w skali kraju. Trzeba pamiętać, że będzie to także instalacja interaktywna, zmieniająca się w zależności od pory dnia i reagująca na ruch osób przechodzących między szklanymi bryłami - mówi Maryński.

- Bohaterowie są bohaterami, jak Witold Pilecki czy Emil Fieldorf, bandyci pozostaną bandytami. Nie chcę w moim mieście wybielania Romualda Rajsa - „Burego” i Józefa Kurasia - „Ognia”, którzy mordowali niewinnych i mają krew na rękach, w tym krew dzieci, a ich ofiary to ponad 5000 cywilów. Stawianie pomnika wyklętych czy niezłomnych jest policzkiem dla żołnierzy Armii Krajowej oraz 1 i 2 Armii Wojska Polskiego, bo przez takie działania skazuje się najliczniejsze formacje walczące z hitlerowcami na zapomnienie - grzmi Kłosowski i zapowiada, że będzie głosował przeciw budowie pomnika.

Uroda pomnika czy zmiana jego nazwy nie przekonuje radnego Lewicy Dominika Kłosowskiego, który przekonuje, że będzie on poświęcony ludziom, którzy nie chcieli ani polskiego Wrocławia, ani polskiego Szczecina.

Chociaż głosów przeciw budowie pomnika może być więcej, Piotr Maryński studzi emocje i wskazuje, że prezydent Wrocławia był przewodniczącym sądu. Zdaniem radnego to pozwala założyć, że radni z klubu prezydenta zagłosują w większości za budową instalacji.

Dramatyczna historia przedstawiona jednoznacznie

- Autorzy zwycięskiego projektu w przestrzeni placu umieszczają szklane bloki z zastygłymi, jakby zamrożonymi sylwetkami żołnierzy. To wyrazisty monument - jak ocenił sąd konkursowy - dzieło prowokuje do dialogu, skłania do głębokiej refleksji i poznawania historii. Wywołuje interakcję z widzami – komentował wybór projektu Jerzy Pietraszek z Wydziału Kultury urzędu miasta. - Główną nagrodę przyznano za przedstawienie dramatycznej historii w sposób jednoznaczny, ale niedopowiedziany oraz za stworzenie nowej przestrzeni publicznej o wysokiej randze.

Pomnik, a właściwie interaktywna instalacja, ma kosztować 1,3 mln zł.