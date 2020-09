zczystymsercem – pracownicy wrocławskich firm wsparli seniorów

Większość podarunkowych zestawów przygotowywali sami pracownicy zaangażowanych firm. Równolegle prowadzona była też e-zbiórka pieniędzy. W efekcie udało się przygotować 230 zestawów środków higieny, a także zakupić dodatkowe środki na potrzeby DPS. Szacunkowa wartość udzielonej pomocy to ok. 23 tysięcy złotych.

Akcja charytatywna #zczystymsercem rozpoczęła się w lipcu. Firmy należące do CSR WroClub zachęcały swoich pracowników do kupienia środków higieny osobistej dla pensjonariuszy wrocławskiego Domu Pomocy Społecznej (DPS) przy ul. Karmelkowej 25, w którym mieszka 230 osób przewlekle somatycznie chorych.

– Dokładnie zbadaliśmy potrzeby pensjonariuszy i okazało się, że to właśnie środki higieny i kosmetyki potrzebne są tam najbardziej. Mieszkańcy DPS muszą je finansować z własnych pieniędzy i nierzadko, po kupieniu leków, nie starcza już im na to funduszy – tłumaczy Hanna Witek, Community Ambasador (koordynatorka akcji CSR) w Infor.

Wszystkie zestawy były dostosowane do płci i wieku pensjonariusza. W każdym znalazły się: szampon, żel do kąpieli, mydło, gąbka do mycia ciała, krem/oliwka, płyn do płukania jamy ustnej, chusteczki suche i nawilżane, płyn do dezynfekcji, dezodorant oraz, dla mężczyzn, pianka do golenia i maszynki jednorazowe. W każdym zestawie znalazł się też osobisty list z życzeniami dla konkretnego mieszkańca domu.