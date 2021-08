Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław. Jacek Magiera: Akceptuję brak wzmocnień, choć się z tym nie godzę

Jacek Magiera przed meczem Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław

W niedzielę o godz. 15 KGHM Zagłębie Lubin podejmie Śląsk Wrocław w meczu 6. kolejki PKO Ekstraklasy. Będą to 47. derby Dolnego Śląska. Do tej pory Zagłębie wygrało 20 razy, 10 razy padał remis, a 16-krtonie górą był Śląsk. Obecnie jednak wytypowanie faworyta nie jest łatwe, bo oba kluby borykają się ze swoimi problemami.

– Wariant optymistyczny jest taki, że Marcel Zylla wróci do gry w październiku. Dopiero zaczyna treningi po kontuzji. Cały czas nie ma Patryka Janasika, ale Waldemar Sobota jest już powoli wprowadzany do zajęć z drużyną i niewykluczone, że znajdzie się w meczowej dwudziestce. W końcu zwolniło nam się tam jedno miejsce – powiedział trener Magiera, nawiązując do odejścia Fabiana Piaseckiego.

Piasecki przed tygodniem uratował Śląskowi remis w Gliwicach, ale w czwartek został wypożyczony do końca sezonu do Stali Mielec.