Śląsk Wrocław dopina letnie transfery. Bramkarz i kilku innych piłkarzy na celowniku WKS-u

Śląsk Wrocław transfery: lato 2024

Trzecim bramkarzem jest Bartosz Głogowski, ale utalentowany 18-latek doznał poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry do końca sezonu. Jeśli leczenie przebiegnie zgodnie z planem, rozpocznie treningi z pełnym obciążeniem mniej więcej w okresie przygotowawczym. Jest jeszcze 24-letni Mateusz Górski, ale on także na dziś nie jest traktowany jako opcja nr 2 na poziomie ekstraklasy.

Nie inaczej jest w sercu Dolnego Śląska. Śląsk Wrocław pracuje nad przedłużeniami kontraktów i prowadzi rozmowy z agentami piłkarzy, którzy mogą latem zawitać do stolicy regionu. Nowi na 100 proc. nie zastaną w Śląsku Kacpra Trelowskiego, który jest tylko wypożyczony z Rakowa Częstochowa. Jego umowa nie zawiera opcji wykupu, ale i tak nikt we Wrocławiu nie byłby tym zainteresowany, ponieważ "Trelu" zwyczajnie się nie przebił i przegrał rywalizację z Rafałem Leszczyńskim.

Przykładając ucho tu i ówdzie dało się także usłyszeć, że miejsca w ekstraklasie szukać będą bramkarze, którzy w tym sezonie zaliczyli spadek do 1. ligi z łódzkim ŁKS-em. Jeden z nich - 22-letni Dawid Arndt - będzie do wzięcia za darmo, a Aleksander Bobek po spadku może zostać sprzedany lub nawet rozwiązać kontrakt.

Wedle naszych informacji klub osiągnął już wstępne porozumienie z innym golkiperem. Ma nim być Polak z doświadczeniem w PKO Ekstraklasie. Nazwisko nie jest znane, ale pod koniec marca w stolicy Dolnego Śląska pojawił się... Jakub Słowik. 32-letni bramkarz, który w 2019 roku odchodził ze Śląska do Japonii, w styczniu 2024 roku związał się z tureckim Konyasporem i kiedy jest zdrowy - gra. Kontrakt w Turcji ma ważny do końca przyszłego sezonu, ale w tamtejszej Süper Lig różnie bywa z płatnościami, a poza tym może chcieć wrócić do kraju także z powodów rodzinnych.

Innym bramkarzem, który już dawno temu miał być sondowany przez Śląsk, jest Cezary Miszta. 23-latek obecnie przebywa na wypożyczeniu z Legii Warszawa w portugalskim Rió Ave, ale tam nie gra. Jest raczej mało prawdopodobne, że po powrocie zakotwiczy na dłużej w stolicy, a dla Śląska także nie jest pierwszym wyborem.

Poza Trelowskim z klubem najprawdopodobniej rozstaną się także Martin Konczkowski, Daniel Łukasik i Michał Rzuchowski. Na dziś żaden z nich nie dostał propozycji przedłużenia wygasającego 30 czerwca kontraktu, aczkolwiek nie jest powiedziane, że już go nie dostanie. Nasze źródło twierdzi, że największe szasne na pozostanie ma ten pierwszy.

Na dziś nie ma decyzji o ewentualnym zatrzymaniu doświadczonego prawego obrońcy. Konczkowski ma udowodnić, że zasługuje na nowy kontrakt.

Klub skłania się także ku temu, by nie skorzystać z opcji zatrzymania Alena Mustaficia. Bośniak jest tylko wypożyczony z duńskiego Odense BK i choć Śląsk ma możliwość zatrzymania go na dłużej, to równie dobrze może zrezygnować z niego już po seznonie i to bez żadnych kosnekwencji. Wszystkie decyzje kontraktowe mają zapaść po zakończeniu sezonu.

Alen Mustafić nie spełnił oczekiwań. Ostatnio gra w rezerwach i nawet tam się nie wyróżnia. Po sezonie wróci do Odense BK, z którego jest tylko wypożyczony do Śląska.

Warunki nowej umowy negocjuje Patryk Janasik. Klub zaproponował mu przedłużenie wygasającej 30 czerwca umowy, ale finalne porozumienie jeszcze nie zostało osiągnięte.

Patryk Janasik dostał ofertę przedłużenia kontraktu ze Śląskiem Wrocław. Negocjacje są w toku.

O znalezieniu porozumienia nie można też powiedzieć w przypadku Eriku Expósito. Szanse na pozostanie Hiszpana są iluzoryczne, dlatego podjęto już starania o sprowadzenie innego napastnika do rywalizacji z zawodzącym na całej linii Patrykiem Klimalą. Expósito z przyczyn rodzinnych najchętniej wróciłby do Hiszpanii, a najlepiej na samą Teneryfę, skąd pochodzi zarówno on, jak i jego żona.

Na ten moment Erik Exposito nie bierze pod uwagę oferty Śląska Wrocław. Chce wrócić do ojczyzny, a najlepiej na Teneryfę.

Wiemy, że dyrektor sportowy David Balda ma kilka opcji zagranicznych jeśli chodzi o nową „dziewiątkę”, aczkolwiek niedawno media obiegła informacja, jakoby trener Jacek Magiera rozmawiał z pozostającym bez klubu Jarosławem Niezgodą. To jednak mocno naciągana historia, a pisaliśmy o tym TUTAJ.