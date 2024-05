Największe legendy Sparty Wrocław – od Pociejkowicza do Janowskiego

Jednym z pierwszych wybitnych zawodników wrocławskiego klubu był Konstanty Pociejkowicz, który przez całą karierę reprezentował Spartę (Ślęzę). Siedmiokrotny medalista Drużynowych Mistrzostw Polski – trzykrotnie srebrny, czterokrotnie brązowy. Trzykrotnie awansował do europejskich finałów Indywidualnych Mistrzostw Świata. Przez ponad 50 lat był najlepiej punktującym zawodnikiem w całej historii Sparty (1602,5). Dopiero w 2021 wyprzedził go Maciej Janowski.

Piotr Bruzda, podobnie jak Konstanty Pociejkowicz, całą żużlową karierę spędził we Wrocławiu. Dwukrotny brązowy medalista Drużynowych Mistrzostw Polski ze Spartą (1967, 1968). Jego największy sukces to tytuł wicemistrza świata par wywalczony we Wrocławiu z Edwardem Jancarzem (1975). Pomiędzy 1968 a 1977 rokiem siedmiokrotnie startował w finałach Indywidualnych Mistrzostw Polski, w 1974 roku zdobył brązowy medal.

Prawdopodobnie najważniejszą osobą w najnowszej historii Sparty jest jej wieloletni i obecny prezes Andrzej Rusko. Założył Wrocławskie Towarzystwo Sportowe, które w latach 1993-1995 trzy lata z rzędu sięgało po drużynowe mistrzostwo Polski. W 1995 roku zorganizował na Stadionie Olimpijskim pierwszą w historii rundę Grand Prix. To jedna z najbardziej wpływowych osób w polskim i światowym żużlu.