Zagłębie – KPR: Kolejne derby dla Miedziowych. Dominacja w drugiej połowie

Spotkanie zaczęło się od gry bramka za bramkę. Na trafienia lubinianek po chwili odpowiadały kobierzyczanki. Zagłębie prowadziło do dziesiątej minuty, jednak później to KPR wygrywał. Liderki ORLEN Superligi Kobiet rzuciły dwie bramki z rzędu i odzyskały prowadzenie. Kolejne fragmenty należały do KPR-u, który wyszedł na dwubramkowe prowadzenie – 12:10. W 23. minucie spotkania o czas poprosiła Bożena Karkut. W tym momencie Miedziowe przegrywały 11:14. Chociaż chwilę później podopieczne Marcina Palicy dorzuciły kolejną bramkę, końcówka pierwszej połowy to już zdecydowana przewaga KGHM MKS Zagłębia. Efekt? Remis 15:15. Do końca pierwszej połowy oba zespoły dorzuciły jeszcze po bramce.