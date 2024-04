Śląsk II Wrocław - Górnik II Zabrze 2:0. Rezerwy nadal liderem w III lidze

Już od pierwszych minut spotkania było bardzo ciekawie. W 2 min. ekipa z Zabrza zmarnowała pierwszą, bardzo dobrą okazje do zdobycia bramki. Chwilę później Śląsk nie wykorzystał błędu w obronie przeciwnika, kiedy to sam na sam z bramkarzem wyszedł napastnik miejscowych.

19 minuta meczu przyniosła kolejną okazje na gola dla wrocławian. Tym razem świetnym refleksem popisał się bramkarz Górnika Mateusz Jeleń, broniąc strzał oddany z pola karnego. Kolejny raz wykazał się w 29 minucie, kiedy zatrzymał strzał Jakuba Lutostańskiego. Nie było to jednak jakieś wielkie wyzwanie, gdyż piłka leciała prosto w niego. Po wielu próbach w 38 min. Śląsk znalazł drogę do bramki i wyszedł na prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę do siatki zapakował Patryk Szwedzik.

Gol WKS-u spowodował bardziej otwartą grę Górnika, co przyczyniło się od nasilenia akcji ofensywnych z obu stron. W 43 minucie szansę na wyrównanie mieli goście, lecz piłka trafiła prosto w słupek.