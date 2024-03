Śląsk chce wziąć rewanż na Czarnych i awansować do czołowej ósemki

Obecnie sytuacja wciąż jest daleka od ideału, ale na pewno nieco lepsza. Śląsk wygrał pięć z sześciu ostatnich meczów w Orlen Basket Lidze i legitymuje się bilansem 12-10. W tabeli uwzględniającej procent zwycięstw, która najlepiej odzwierciedla położenie danej drużyny, wrocławianie wskoczyli już do pierwszej ósemki. Ich terminarz jest jednak wymagający, więc by utrzymać się w górnej połowie tabeli, mecz z bezpośrednim rywalem w walce o play-offy powinni obowiązkowo wygrać.

Czarni grają w tym sezonie mocno w kratkę, a ich bilans (12-11) jest bardzo zbliżony do WKS-u. Ostatnio niespodziewanie przegrali na własnym parkiecie z Tauronem GTK Gliwice, ale wcześniej wygrali cztery kolejne mecze. Na koncie mają zarówno efektowne wygrane – jak w Sopocie z Treflem czy w Szczecinie z Kingiem – jak i wysokie porażki czy wpadki z drużynami z dołu tabeli (wspomniane GTK czy Sokół Łańcut). Śmiało można więc powiedzieć, że są jedną z najbardziej nieprzewidywalnych drużyn w lidze i trudno wyrokować, którą twarz zaprezentują we Wrocławiu.

Liderem słupszczan przez większość sezonu był Michał Michalak, ale po jego odejściu do Grecji prym w drużynie wiodą gracze zagraniczni. Amerykanie MaCio Teague i Michael Caffey grożą rzutem zza łuku (średnio ponad 40 proc. skuteczności za trzy i 12 punktów), podobnie jak Łotysz Verners Kohs. Pod koszem trudny do powstrzymania jest Litwin Benas Griciunas, który gwarantuje 10 oczek i 7 zbiórek na mecz. W grudniu do drużyny dołączył jego rodak – Donatas Sabeckis – który jest najlepszym asystującym Czarnych. Dla kibiców z Wrocławia miłym akcentem może być z kolei powrót do stolicy Dolnego Śląska Szymona Tomczaka, który kilka tygodni temu przeniósł się z Sopotu do Słupska, a wcześniej przez wiele lat grał dla WKS-u.