Mistrz jest jeden! MKS KGHM Zagłębie Lubin piąty raz ze złotem mistrzostw Polski!

Spotkanie z odwiecznym rywalem określane jako „święta wojna” było bardzo wyrównane jeszcze 10 minut po przerwie, ale od stanu 17:15 dla gospodyń przestały one zdobywać bramki, natomiast drużyna z Dolnego Śląska systematycznie trafiała, powiększając swoją przewagę do czterech, pięciu goli, co pozwoliło im do końca kontrolować mecz. Kapitalną partię w zespole mistrzyń rozegrała Daria Przywara, zdobywczyni 12 bramek.

- Nie będę ukrywał: pierwsza połowa i początek drugiej przyniosły wiele emocji i nerwów, ale później dziewczyny odjechały rywalkom i wygrały dosyć pewne. Pokazały, że są najlepsze. A pamiętajmy, że przecież musiały sobie radzić bez swojej liderki Karoliny. Mistrzostwo dedykujemy właśnie Karolinie. Niech spokojnie wraca do zdrowia – powiedział w rozmowie z PAP prezes Zagłębia Witold Kulesza.

Karolina Kochaniak-Sala zerwała więzadła podczas meczu Polski z Kosowem w ramach eliminacji mistrzostw Europy. Zawodniczka musiała poddać się operacji i na boisko wróci dopiero za kilka miesięcy. Trenerka Bożena Karkut nie ukrywała przed meczem z FunFlor, że to poważne osłabienie jej ekipy.