Ślęza w pierwszym meczu z Arką oddaliła się od brązu (ZDJĘCIA KIBICÓW)

Czy Ajax Amsterdam chciał kupić Śląsk Wrocław? Tak twierdzi Paweł Przystawa, kandydat do Rady Miasta Wrocławia w zbliżających się wyborach samorządowych. Zweryfikowaliśmy tę informację. To nie słynny…

W trzeciej kwarcie wrocławski zespół stracił Shaquillę Nunn, która przypadkowo została uderzona w twarz przez rywalkę. Osłabione gospodynie po zmianie stron rzucały nieco celniej, ale nie wystarczyło to na pokonanie Arki, która - trzeba to podkreślić - wcale nie pokazała wybitnej koszykówki.

Ostatecznie Ślęza przegrała 56:62 i do sobotniego rewanżu w Gdyni przystąpi ze stratą sześciu punktów do Arki.

Ze względu na skondensowany terminarz Orlen Basket Ligi Kobiet rywalizacja o trzecie miejsce została sprowadzona do dwumeczu. W związku z tym najważniejsze są „małe punkty” i to one zadecydują o tym, kto zakończy sezon na najniższym stopniu podium. To oznacza, że nawet minimalna porażka Ślęzy nie przekreśla jej szans na brązowy medal, bo straty wciąż można odrobić w rewanżu w Gdyni.