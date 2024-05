Zabytkowy klasztor z XVIII wieku na sprzedaż. Dawna siedziba karmelitów pełniła też funkcję koszar

Zespół klasztorny, wystawiony na sprzedaż znajduje się w Wołowie przy ul. Chemicznej, około godzinę jazdy od Wrocławia. Wzniesiono go w pierwszej połowie XVIII wieku, za wstawiennictwem karmelitów z pobliskich Głębowic.

W roku 1781 w klasztorze wybuchł pożar. Ogień strawił także należący do kompleksu kościół. Zostały one odbudowane cztery lata później. W 1810 roku, po sekularyzacji klasztor trafił w ręce wojska. W części rozebrane budynki, zostały użyte do budowy koszar.