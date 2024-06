Za oknami ulewy, burze i grad. A kiedy na Dolnym Śląsku pojawi się słońce? Musimy jeszcze poczekać Michał Perzanowski

Pogoda we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Na przełomie maja i czerwca nad całym województwem dolnośląskim obserwowaliśmy ciemne, burzowe chmury. Pogoda nie dopisała w weekend, gdy spadły duże ulewy, a temperatura ochłodziła się do ok. 20 stopni Celsjusza. A jak zapowiada się pierwszy, pełny tydzień czerwca? Sprawdź!