Burze i ulewy na Dolnym Śląsku. Strażacy interweniowali 60 razy! Teraz IMGW ostrzega przed podtopieniami

Ciało w Odrze. To 19-latek, który skoczył z mostu Grunwaldzkiego w sylwestra

W piątek (31 maja) we Wrocławiu ratownicy WOPR wyłowili z Odry ciało młodego mężczyzny. To 19-latek, który do rzeki wskoczył z mostu Grunwaldzkiego w sylwestra....