Karambole, wypadki i ogromne korki na autostradzie A4. Sprawdź, gdzie są utrudnienia!

AKTUALIZACJA

Godz. 19.40 - Zakończenie utrudnień po wypadku na 135. kilometrze autostrady A4

Godz. 18 - Zderzenie trzech samochodów osobowych i busa

Do wypadku doszło na 135. kilometrze autostrady A4, pomiędzy węzłami: Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Na jezdni w kierunku Wrocławia doszło do wypadku z udziałem 3 samochodów osobowych i busa. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Są za to utrudnienia w ruchu - zablokowany jest prawy pas jezdni. Mogą one potrwać do godz. 20. Zator drogowy ma w tej chwili około 6 km długości.

Godz. 14.30 - Karambol w okolicy Kostomłotów

Do wypadku doszło przed godziną 14 w niedzielę (2 czerwca) na 126. kilometrze autostrady A4. Pomiędzy węzłami: Kostomłoty i Kąty Wrocławskie zderzyły się 4 samochody. Według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nie ma w tym zdarzeniu poszkodowanych, ucierpiały jedynie auta.

Na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia i na węźle Kostomłoty powstał ogromny korek. Po wypadku zablokowany jest lewy pas ruchu. Kierowcy stoją w 10-kilometrowym zatorze. Utrudnienia mają zakończyć się po godz. 16.