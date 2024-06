Szukasz psa, a mieszkasz w bloku? Te rasy idealnie się do niego nadają! TOP 10 najmniej problemowych czworonogów w miejskich warunkach

Szukasz psa do mieszkania w bloku, a nie wiesz, którego wybrać? Ten poradnik pomoże Ci to zrobić! Oto 10 ras psów, które nadają się do mieszkania w miejskich warunkach >>>

Miłośnicy psów wiedzą, jak ważne jest to, żeby czworonogom zapewnić odpowiednią przestrzeń do realizacji ich podstawowych potrzeb. Nie każda rasa nadaje się do mieszkania bloku. Trudno będzie się tam odnaleźć psom pasterskim czy molosom w typie górskim, jak nowofundland, ale nie tylko. Które psy idealnie sprawdzą się w bloku? Podpowiadamy!

Poszukiwanie odpowiedniej rasy psa do mieszkania w bloku może być wyzwaniem, szczególnie biorąc pod uwagę obecne tempo życia oraz ograniczoną przestrzeń życiową. Nie każdy może pozwolić sobie na wzmożoną aktywność fizyczną, więc nie powinien decydować się na rasy, które potrzebują dużo ruchu na świeżym powietrzu. Przy decyzji o odpowiednim czworonogu warto wziąć pod uwagę nie tylko jego temperament oraz indywidualne potrzeby, ale też to, jak będzie radził sobie w ograniczonej przestrzeni. W tym artykule prezentujemy dziesięć ras psów, które naszym zdaniem najlepiej sprawdzą się w mieszkaniu. Na szczycie listy znajduje się najmniej problematyczna rasa. Dzięki naszemu przewodnikowi miłośnicy psów będą mogli znaleźć idealnego czworonoga i przysporzy domownikom wielu radości. Oto rasy psów odpowiednie do mieszkania w bloku. Uszeregowaliśmy je od najmniej problemowych do bardziej wymagających. Co o nich wiadomo?

Mops

Mopsy to małe i przyjacielskie zwierzęta, które są idealne do mieszkania w bloku. Są niezbyt wymagające w kwestii ruchu, spokojne oraz ciche. Uwielbiają towarzystwo nie tylko dorosłych, ale też innych zwierząt oraz dzieci. Ich sierść nie jest problematyczna, ale wymaga regularnego szczotkowania. Warto dodać, że mopsy mają skłonność do otyłości i mają bardzo wrażliwe oczy. Mopsy pixabay Buldog francuski

Buldogi francuskie to niewielkich rozmiarów pieski, które bardzo przywiązują się do swoich właścicieli. Nie są głośne i nie potrzebują dużo ruchu, co sprawia, że idealnie nadają się do mieszkań. Ich krótka sierść nie wymaga wiele pielęgnacji. Największym mankamentem rasy są skłonności do chorób, związanych, m.in. z układem oddechowym. Decydując się na buldoga, trzeba wziąć pod uwagę konieczność regularnych wizyt u weterynarza. Buldogi to przeurocze psy, które przywiązują się do swoich właścicieli. Ich największym mankamentem są skłonności do różnych problemów zdrowotnych >>> pixabay Shih Tzu



Shih Tzu to dość zawadiackie i przyjazne psiaki, które doskonale sprawdza się w miejskiej przestrzeni. Łatwo adaptują się do różnych warunków i są bezproblemowe. Słyną z tego, że są towarzyskie, lubią dzieci oraz dogadują się z innymi zwierzętami. Mają długą sierść, która wymaga regularnej pielęgnacji. Shih Tzu to psy o łagodnym temperamencie. Shih Tzu to pies, który idealnie sprawdzi się w mieszkaniu w bloku. Jest towarzyski, przyjazny, a jego sierść wymaga regularnej pielęgnacji >>> pixabay Cavalier King Charles Spaniel

Cavalier King Charles Spaniele to niezwykle urocze, a także towarzyskie psy, które nie będą narzekały na mieszkanie w bloku. Są łatwe w tresurze i uwielbiają spędzać czas z ludźmi. Nie wymagają intensywnej aktywności fizycznej, więc wystarczą im zwykłe spacery. To psy o łagodnym oraz wesołym usposobieniu. Psiaki tej rasy cechuje łagodne usposobienie. To psy, które dostosowują swój temperament do człowieka >>> pixabay Maltańczyk



Maltańczyki to małe i przyjazne pieski, które odnajdują się w mieszkaniach. Lubią towarzystwo i łatwo adaptują się do nowych warunków. Nie mają dużego zapotrzebowania na ruch, ale ich jedwabistą sierść wymaga regularnej pielęgnacji. To inteligentne psiaki, które łatwo szkolić, a one chętnie się uczą. Maltańczyki są przyjazne w stosunku do dorosłych, dzieci oraz innych zwierząt, ale ich długa, jedwabista sierść wymaga regularnej pielęgnacji >>> pixabay Bichon Frise



Bichon Frise są wesołe i niewielkich rozmiarów, więc idealnie sprawdzają się w mieszkaniach w blokach. Lubią towarzystwo ludzi i innych zwierząt. To aktywne zwierzaki, ale ich potrzeby ruchowe można zaspokoić nawet w małym mieszkaniu. Mają miękką i kręconą sierść, która wymaga regularnego szczotkowania oraz pielęgnacji. To bardzo towarzyskie i wesołe psiaki, które nie sprawiają wielu problemów, ale ich sierść wymaga stałej pielęgnacji >>> pixabay Buldog angielski

Buldogi angielskie nie są tak małe jak pozostałe psy wymienione w artykule, ale są z natury spokojne, więc dobrze sprawdzą się w mieszkaniu. Lubią towarzystwo i podobnie jak buldogi francuskie przywiązują się do swoich właścicieli. Ich sierść ni wymaga szczególnej pielęgnacji, ale ta rasa ma skłonności do różnych problemów zdrowotnych, m.in. trudności z oddychaniem, co może wymagać regularnej opieki weterynaryjnej. To bardzo spokojne zwierzęta, które niezwykle przywiązują się do swoich właścicieli. Buldogi nie sprawiają wielu kłopotów, również w trakcie szkolenia, ale mogą mieć problemy zdrowotne, m.in. związane z oddychaniem >>> pixabay Chihuahua

Chihuahua to najmniejszy pies na całym świecie i mimo że jest to rasa bardzo aktywna, to jej potrzeby uda się zaspokoić nawet w niewielkim mieszkaniu. Chihuahua przywiązują się do swoich właścicieli, ale bywają też bardzo nieufne w stosunku do innych, więc wymagają odpowiedniego i konsekwentnego szkolenia. Istnieją dwi odmiany tej rasy: krótkowłosa i długowłosa. Ta druga wymaga regularnej dbałości o sierść. To najmniejszy pies świata, ale niezwykle odważny oraz czujny. Idealnie sprawdzi się do mieszkania w bloku, choć bywa bardzo nieufny w stosunku do obcych >>> pixabay Yorkshire Terrier



Yorkshire Terriery to małe i aktywne psiaki, które potrzebują odpowiedniej dawki ruchu i stymulacji, niemniej świetnie radzą sobie w mieszkaniach. To inteligentne i chętne do nauki zwierzęta. Ich sierść wymaga regularnej pielęgnacji, a one same - choć bardzo lubią towarzystwo dzieci i dorosłych - mogą być hałaśliwe. To małe psy o wielkim temperamencie, które świetnie dogadują się z domownikami, ale nie zawsze udaje im się nawiązać dobrą relację z obcymi. Psy są aktywne i bywają hałaśliwe, co może nastręczać dodatkowych kłopotów >>> pixabay Basenji Basenji to dość niewielkie psy, których największą zaletą w tym wypadku może być fakt, że nie szczekają. Mają umiarkowany poziom energii, więc regularne spacery powinny zaspokoić ich potrzeby. Sierść psa rasy Basenji nie wymaga pielęgnacji, ale one same mają dość niezależną naturę, więc są trudniejsze w szkoleniu od pozostałych. To rasa psa, która nie wymaga od właściciela pielęgnacji jego sierści. Basenji znane są z tego, że nie szczekają, więc wydawałoby się, że idealnie nadają się do mieszkania w bloku, ale to psy niezależne, które mogą być oporne na szkolenie >>> pixabay Każdą z ras wyróżniają unikalne cechy, które wpływają na ich zadomowianie się w mieszkaniu w bloku. Przy wyborze czworonoga do mieszkania, warto przyjrzeć się nie tylko wielkości oraz poziomowi aktywności, ale także potrzebom pielęgnacyjnym i zdrowotnym psów. Ostateczny wybór powinien współgrać ze stylem życia domowników oraz ich przyszłych możliwości.

