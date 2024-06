Z Poznania do Lubina. Kajetan Szmyt nowym zawodnikiem KGHM Zagłębia

Kajetan Szmyt urodził się 29 maja 2002 roku. Były młodzieżowy reprezentant Polski jest wychowankiem Warty Poznań, w której występował do zakończenia sezonu 2023/2024. W międzyczasie utalentowany zawodnik dwukrotnie trafił na wypożyczenie do Górnika Polkowice, a także do Nielby Wągrowiec. Debiutanckie spotkanie na najwyższym szczeblu ligowym w naszym kraju rozegrał w wieku 18 lat, we wrześniu 2020 roku. Jego łączny dorobek na boiskach PKO BP Ekstraklasy to 84 mecze, w których skrzydłowy strzelił 10 goli i zanotował 9 ostatnich podań.