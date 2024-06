Dolny Śląsk niczym Dolina Krzemowa? Nasz region staje się centrum technologicznym w Europie Środkowej

Ponad 200 przedstawicieli firm, samorządów, a także instytucji otoczenia biznesu gościło na organizowanym przez Konsulat RP w Toronto „Networking Garden Event”. To cykliczne wydarzenie, podczas którego przedsiębiorcy z Dolnego Śląska mają okazję zaprezentować swoją ofertę oraz wymienić się doświadczeniami. Współorganizatorem tegorocznego spotkania był marszałek Paweł Gancarz.

- Jesteśmy tu dlatego, że samorząd województwa przykłada wielką wagę do rozwoju gospodarczego regionu. Jest on możliwy tylko wtedy, gdy biznes ma dobre warunki do rozwoju i wzrostu. Wsłuchujemy się w oczekiwania naszych przedsiębiorców i uwzględniamy je w naszych programach. Jednym z efektów tych działań jest program Going Global, dzięki któremu jesteśmy tu dziś. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie środki unijne i uczestnictwo we wspólnocie europejskiej - mówił marszałek Paweł Gancarz.