Śląsk zagra w koszykarskiej Lidze Mistrzów. Tłumaczymy przepisy tych rozgrywek

Śląsk Wrocław w przyszłym sezonie zagra w koszykarskiej Lidze Mistrzów – trzecich najważniejszych rozgrywek w Europie – po Eurolidze i EuroCupie, w którym WKS występował przez ostatnie trzy lata. W tym artykule tłumaczymy przepisy Ligi Mistrzów.

Koszykarska Liga Mistrzów to międzynarodowe rozgrywki klubowe zainicjowane przez FIBA Europe w 2016 roku. Są one uznawane za trzeci najważniejszy turniej koszykarski w Europie, po Eurolidze i EuroCupie. W sezonie 2023/2024 w fazie zasadniczej udział wzięły 32 drużyny, a po raz pierwszy w historii zwyciężyła hiszpańska Unicaja Malaga. Do tej pory w Lidze Mistrzów występowały trzy polskie kluby: Stal Ostrów Wielkopolski, Legia Warszawa i King Szczecin. Ten ostatni zespół – aktualny mistrz Polski – weźmie udział w tych rozgrywkach również w sezonie 2024/25. Dołączy do niego Śląsk, dla którego będzie to debiut w Lidze Mistrzów.

W sezonie 2023/2024 Liga Mistrzów FIBA zgromadziła 14 mistrzów krajowych oraz drużyny z osiągnięciami na europejskich parkietach. Stelmet Zielona Góra jako jedyny polski klub dotarł do fazy pucharowej w 2018 roku, gdzie w 1/8 finału przegrał z AS Monaco.

Pierwsza faza rozgrywek to rywalizacja w ośmiu grupach po cztery zespoły, grających systemem „każdy z każdym” (podobnie jak w o wiele bardziej rozpoznawalnej piłkarskiej Lidze Mistrzów). Zwycięzcy grup awansują bezpośrednio do TOP 16, natomiast drużyny z drugich i trzecich miejsc walczą o awans w rundzie play-in (do dwóch zwycięstw).

W fazie TOP 16 drużyny są podzielone na cztery grupy po cztery zespoły, z których po dwie najlepsze awansują do ćwierćfinałów (do dwóch zwycięstw). Zwycięzca turnieju zostanie wyłoniony podczas Final Four, w którym zmierzą się cztery najlepsze drużyny. Zwycięzcy koszykarskiej Ligi Mistrzów

2017 CB Canarias Teneryfa

2018 AEK Ateny

2019 Virtus Segafredo Bolonia

2020 Hereda San Pablo Burgos

2021 Hereda San Pablo Burgos

2022 Iberostar Teneryfa

2023 Telekom Basket Bonn

2024 Unicaja Malaga

