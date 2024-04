Z bezpłatnego zwiedzania Panoramy Racławickiej we Wrocławiu skorzystało prawie 3 tys. osób. "To była radosna kolejka"

Równie ogromny co słynny obraz Jana Styki i Wojciecha Kossaka można było obejrzeć 4 kwietnia. To prezent od muzeum z okazji przypadającej tego dnia 230. rocznicy bitwy pod Racławicami.

Drzwi otwarte Panoramy Racławickiej rozpoczęły cykl podniosłych uroczystości, które Muzeum Narodowe we Wrocławiu organizuje w związku z zaszczytem posiadania tego dzieła sztuki.

Z bezpłatnego wejścia skorzystało ponad 2700 osób. Pod charakterystycznym budynkiem ustawiła się długa kolejka, ale to nie zraziło chętnych. Bilet otrzymany 4 kwietnia uprawnia bowiem do bezpłatnego wejścia na wystawy stałe Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Etnograficznego i Pawilonu Czterech Kopuł w ciągu 3 miesięcy od daty seansu.