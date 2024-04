Pamiętacie wielką czarną płachtę? 14 lat temu doszło do katastrofy smoleńskiej. Wrocław pogrążył się w żałobie Maciej Rajfur

14 lat temu katastrofa smoleńska wstrząsnęła całym krajem. We Wrocławiu również przeżywano szok i ogromny żal. W tragedii zginęli bowiem ludzie wysokiego szczebla związani z Dolnym Śląskiem. Przypominamy, co działo się w 2010 roku w stolicy Dolnego Śląska. Wielka, czarna płachta, ciągnąca się przez całą ul. Świdnicką , warta honorowa pod Sukiennicami, flagi spuszczone do połowy masztów, znicze, kwiaty i łzy…