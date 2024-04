Narodowy Bank Polski wypuszcza nową, 10-złotową monetę. Czy do wrocławskiego oddziału ustawią się kolejki?

Awers monety prezentuje przedwojenną elewację frontową budynku Banku Polskiego SA, usytuowanego przy ulicy Bielańskiej w Warszawie. Na rewersie monety przedstawiono wizerunek Stanisława Karpińskiego na tle portalu nad wejściem do głównej sali operacyjnej banku.

Nowa moneta kolekcjonerska „100. rocznica utworzenia Banku Polskiego SA” ma upamiętnić powstanie Banku Polskiego SA. Było ono związane z reformą walutową i uzdrowieniem finansów publicznych, które od grudnia 1923 roku do wiosny 1924, przeprowadził rząd Władysława Grabskiego. Program działań naprawczych obejmował osiągnięcie stabilizacji budżetowej, uzyskanie równowagi na rynku pieniężnym oraz stabilizację kursu Marki Polskiej, aby następnie zastąpić ją nową walutą – Złotym.

Moneta o nominale 10 złotych jest wykonana ze srebra o próbie Ag 999, ma średnicę 32 milimetrów i masę 31,10 grama. Jej nakład wynosi do 11 tysięcy sztuk i będzie można ją nabyć we wszystkich oddziałach NBP w Polsce. Także i we Wrocławiu przy ulicy Ofiar Oświęcimskich. Koszt zakupu to 340 złotych.