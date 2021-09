Wyrok wrocławskiego sądu w sprawie księdza pedofila

Sąd Okręgowy we Wrocławiu podjął dziś decyzję w sprawie byłego księdza Pawła K., którego przez sześcioma laty skazano na więzienie za gwałty na nieletnich. Sąd uznał go za osobę „stwarzającą zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób” oraz, że będzie się musiał poddać specjalnej terapii. W związku z tym, że były ksiądz odmówił wcześniej leczenia, a 22 września miał wyjść na wolność, o decyzję w jego sprawie do sądu zwrócił się dyrektor Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu.

Jak czytamy w przesłanym nam komunikacie, po uznaniu Pawła K. przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu za osobę stwarzającą zagrożenie, zdecydowano o zastosowaniu wobec niego nadzoru prewencyjnego, a także o nałożeniu na niego obowiązku poddania się terapii w warunkach ambulatoryjnych „w postaci terapii dla preferencyjnych sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej oraz terapii mieszanych zaburzeń osobowości” w Centrum Psychiatrii Środowiskowej w Zabrzu.