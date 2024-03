Dwulatka poparzona we wrocławskim przedszkolu. Z nóg schodziła skóra. Co się tam wydarzyło? Michał Perzanowski

Pani Alicja, wysyłając swoją córkę do przedszkola Kids&Co we Wrocławiu, nie sądziła, że dziecku może stać się taka krzywda. Mała Solomia została odebrana przez karetkę pogotowia przez ogromne oparzenia drugiego stopnia, zniszczoną skórę i liczne pęcherze. Przeżyła koszmar i prawdopodobnie zostanie z tą traumą do końca życia. Obrażenia są efektem poparzeń chemicznych. Przedszkole odniosło się do zdarzenia i podjęło współpracę ze służbami.