Wypadek w Marcinkowicach pod Wrocławiem. Ranne 4 osoby. Droga była zablokowana!

Wypadek w Marcinkowicach pod Wrocławiem

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 19.00 na wysokości ulicy Cichej w Marcinkowicach pod Wrocławiem. Zderzyły się dwa samochody osobowe, którymi podróżowało łącznie sześć osób. Czworo z nich zostało uznanych za poszkodowane, a dwie przewieziono do szpitala. Zarówno kierujący peugeotem, jak i volkswagenem byli trzeźwi.

