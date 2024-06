Wypadek przy przejściu dla pieszych we Wrocławiu. Rowerzystka potrącona przez samochód straciła przytomność Jarosław Jakubczak

We wtorek 11 czerwca po godzinie 17, na ulicy Gazowej we Wrocławiu samochód osobowy przy przejściu dla pieszych potrącił rowerzystkę. Po wypadku, młoda cyklistka była nieprzytomna. Karetką została zabrana do szpitala. O szczegółach przeczytajcie poniżej.