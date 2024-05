20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uroczyste obchody pod Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu Remigiusz Biały

W środę (1 maja) odbyły się we Wrocławiu obchody z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym roku mija 20 lat od tamtych wydarzeń. Na uroczystościach pod Urzędem Wojewódzkim byli między innymi przedstawiciele konsulatów, które działają we Wrocławiu.