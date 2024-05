Apator – Sparta: Trzech skutecznych Spartan to za mało na wygraną. Pierwsza w sezonie porażka WTS-u

Mecz w Toruniu rozpoczął się dla Betardu Sparty w najgorszy możliwy sposób – od dwóch podwójnych zwycięstw Apatora. Na domiar złego, jadący na ostatniej pozycji Tai Woffinden na czwartym okrążeniu zrezygnował z dalszej jazdy. Brytyjczyk wyraźnie nie uporał się z problemami sprzętowymi, z którymi zmaga się od początku sezonu. Sygnał do ataku dał wrocławianom Maciej Janowski, który w trzecim wyścigu wyrwał biegowe zwycięstwo Emilowi Sajfutdinowowi. Po pierwszej serii WTS przegrywał 9:15 i musiał gonić wynik.

W ósmym wyścigu Dariusz Śledź w ramach rezerwy taktycznej za Kowalskiego posłał Janowskiego. Ten wypełnił swoją misję w stu procentach – wygrał podwójnie z Artiomem Łagutą, dzięki czemu Betard Sparta traciła do Apatora już tylko dwa punkty. To, co odrobili Janowski i Łaguta, chwilę później stracili Woffinden i Bewley, którzy przegrali podwójnie z Dudkiem i Robertem Lambertem. W dziesiątej gonitwie nastąpiło przełamanie Pawła Przedpełskiego, który wygrał swój pierwszy bieg w sezonie.