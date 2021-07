Wyłudzili ponad 111 mln złotych obracając egzotycznym drewnem. 25 osób z zarzutami

25 osób oskarżonych zostało o przestępstwa skarbowe, w tym poświadczania nieprawdy w celu - jak informuje wrocławska prokuratura - osiągnięcia korzyści majątkowych przy obrocie szlachetnym drewnem różnych gatunków. Akt oskarżenia dotyczący zorganizowanej grupy przestępczej trafił już do Sądu Okręgowego w Krakowie. Skala wyłudzeń to ponad 111 mln zł.

W toku śledztwa ustalono, że między rachunkami bankowymi kilkudziesięciu firm zajmujących się handlem drewnem i innymi artykułami przeprowadzono liczne operacje opiewające na znaczne kwoty. Przelewane środki finansowe miały pochodzić z kumulowania fikcyjnych kosztów lub z nienależnego zwrotu podatku VAT, wynikającego ze sprzedaży towarów na Słowacji i następnie do Czech.

Karuzela VAT i wyłudzenia na ponad 111 mln zł

Firmy objęte śledztwem dopuszczały się wyłudzenia podatku VAT w związku z rzekomym reeksportem towaru w postaci drewna szlachetnego różnych gatunków. W rzeczywistości, wbrew sporządzonym w tym zakresie poświadczającym nieprawdę dokumentom, do sprzedaży towaru w deklarowanych ilościach nie dochodziło. Faktycznie następował obrót drewnem innego asortymentu, bądź zlecano firmom transportowym „wożenie w kółko” tych samych partii towaru pomiędzy poszczególnymi elementami karuzeli. Drewno pochodziło od firm jednego z oskarżonych i były to zafoliowane odpady drewniane, pomalowane tak, aby były podobne do drewna egzotycznego.

Tak przygotowany obrót fakturowy możliwy był poprzez zorganizowanie grupy przestępczej, w której każda osoba miała ściśle określone zadania. Wykonana analiza przepływów środków finansowych pomiędzy ujawnionymi rachunkami bankowymi przewijających się w postępowaniu podmiotów gospodarczych pozwoliła na określenie licznych operacji bankowych na znaczne sumy pieniężne, pochodzące z nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 111 mln 657 tys. zł.