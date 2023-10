Prezes wrocławskiej spółki aresztowany za oszustwa vatowskie. Posługiwał się fakturami na kwotę 26 mln złotych

Prezes wrocławskiej spółki aresztowany

Śledztwo ws. oszustw podatkowych przy obrocie wyrobami olejowymi nadzorowane jest przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu. Prowadzi je wrocławska policja, wraz z opolskim oddziałem Straży Granicznej oraz CBŚ w Opolu, Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie oraz delegatury CBA w Poznaniu.

— Postępowanie wiąże się z popełnieniem przestępstwa posługiwania się przez osoby reprezentujące spółki kapitałowe fakturami VAT, które poświadczały nieprawdę i nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji między firmami. Sprawcy robili to, aby uniknąć płacenia podatków od towarów i usług lub zmniejszenia kwoty do wpłaty na rzecz Skarbu Państwa — mówi Katarzyna Bylicka, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

Do tej pory w tym śledztwie zarzuty postawiono kilkunastu osobom. Jeden z ostatnich podejrzanych to Łukasz S. Prokuratura nie chce zdradzać szczegółów na temat mężczyzny, ale dowiedzieliśmy się, że jest to "prezes dużej wrocławskiej spółki akcyjnej, pełniącej rolę brokera w karuzelowym łańcuchu dostaw”.