Ogród Botaniczny we Wrocławiu ma ponad 200 lat. Zobaczcie, jaki był piękny na archiwalnych zdjęciach!

Historia Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu sięga początków XIX wieku. Zarówno wtedy, jak i teraz, przyciągał mieszkańców miasta i turystów. Jakie były jego początki? Jak wtedy wyglądał, jak zmieniał się przez lata? Zobaczcie unikatowe archiwalne zdjęcia w naszej galerii.

Wrocławski Ogród Botaniczny powstał w 1811 r. na terenie podarowanym Uniwersytetowi Wrocławskiemu przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III. Pierwszymi dyrektorami ogrodu zostali profesorowie: H.F. Link i F. Heyde. Aby zagospodarować prawie 5 hektarów powierzchni, zamówiono 427 roślin u ogrodnika Liebiga z Oleśnicy. Był to zalążek uniwersyteckiej kolekcji botanicznej. Rok później w 1812 rozpoczęła się budowa pierwszych szklarni, w tym trzyczęściowej palmiarni. W 1816 stanowisko profesora botaniki i dyrektora Ogrodu Botanicznego objął fizjolog, anatom i systematyk roślin Ludolf Christian Treviranus. I to on znacznie wpłynął na szybkie powiększenie botanicznej kolekcji roślin - do 2000 gatunków. Kilka lat później w ogrodzie założył również pierwszy zielnik. W 1823 roku rozpoczęła się budowa drugiej dużej szklarni ekspozycyjnej (tu dziś jest palmiarnia).

Kolejna ważna data to 1852 rok. Na stanowisku dyrektora ogrodu stanął Heinrich Robert Göppert, który wprowadził m.in. grupy geograficzne, ekspozycje surowców roślinnych, roślin kopalnych i powiększył kolekcję roślin do 12 tysięcy gatunków i odmian. Za czasów Göpperta powstało Muzeum Botaniczne, wydano pierwszy przewodnik po ogrodzie, przebudowano trzyczęściową palmiarnię (do dziś zachowało się jedno skrzydło) i udostępniono szklarnie Ogrodu Botanicznego do zwiedzania. W 1878 r. powstała szklarnia z basenem dla tropikalnych roślin wodnych - wciąż można ją odwiedzać, dziś pełni funkcję palmiarni.

W kolejnych latach (1906-1907) powstał zachowany do dziś kompleks szklarni w zachodniej części. W 1933 r. ogród powiększył się o teren dawnego cmentarza (część wschodnia). Wtedy też powstał tez projekt gruntownej przebudowy szklarni, niestety, jego realizację przerwała wojna. Podczas Festung Breslau na terenie ogrodu stanęły stanowiska artylerii przeciwlotniczej, tam także przyjmowano zrzuty amunicji - przez co ogromna kolekcja roślin została zniszczona, a budynki i szklarnie zburzone lub uszkodzone.

Dziś Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego jest drugim najstarszym (wcześniej założony tylko ogród w Krakowie) i jednym z najpiękniejszych w Polsce. Co roku odwiedzają go tysiące wrocławian i turystów. Kolekcja drzew i krzewów z różnych rejonów świata liczy ponad 3000 różnych gatunków i odmian, na terenie Alpinarium z florą pasm górskich środkowej i południowej Europy, środkowej i wschodniej Azji, Azji Mniejszej, Kaukazu, Ameryki Północnej i Południowej oraz Nowej Zelandii - w sumie ok. 2000 gatunków i odmian roślin górskich. W ogrodzie można obejrzeć także kolekcję gruntowych roślin ozdobnych, szklarniowych, wodnych i błotnych.

Najpiękniejsze ogrody botaniczne i japońskie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku polecamy tutaj:

Wideo echodnia.eu Świętokrzyskie tulipany

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!