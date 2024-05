Burza, wichura, grad i deszcz we Wrocławiu. Meteorolodzy ostrzegają przed załamaniem pogody [GDZIE JEST BURZA]

Załamanie pogody we Wrocławiu. Co czeka nas w weekend?

Ostatnie dni rozpieszczały nas słoneczną pogodą. W weekend aura zmieni się diametralnie. Na tyle, że synoptycy postanowili wydać ostrzeżenie m.in. dla Wrocławia, wschodniej części Dolnego Śląska oraz reszty kraju – niemal równo do granic Wisły.

Ostrzeżenie IMGW I stopnia dotyczy zachodniej i środkowej części kraju. IMGW

We Wrocławiu od godz. 13 do godz. 22 w sobotę (18 maja) miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h. Możliwy mały grad. Prawdopodobieństwo sprawdzenia się prognozy jest duże. Meteorolodzy oceniają je na 85 procent.

Zachmurzenie we Wrocławiu będzie również w niedzielę. Lekkich wyładowań atmosferycznych można spodziewać się około godz. 18, 21 i 22. Temperatura maksymalna w weekend to 20 st. C. W poniedziałek znowu powrót letniej pogody: 22 st. C i słoneczne niebo.