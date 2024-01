Neony w podwórku przy ul. Ruskiej nie świecą od tygodni. To kultowe miejsce na mapie Wrocławia ma ściągać turystów

Zaglądający na Ruską 46 do Galerii Neonów spacerowicze, zwrócili uwagę, że od kilku tygodni w kultowym podwórku przy ul. Ruskiej zdecydowana większość neonów nie świeci. Zastanawiają się, kiedy efektowne oświetlenie znowu będzie działać. - Fajne miejsce, ale zawiedliśmy się. Z trzech ścian świeci tylko jedna – opisują.

Galeria Neon Side przy ul. Ruskiej 46C to jeden z pierwszych przystanków na zdjęciowej mapie Wrocławia i wizytówka miasta. Ściany wnętrza przyozdabia 30 neonowych szyldów, zdemontowanych z dawnych sklepów, kin i innych budynków, jak NOT czy Dworzec Wrocław Główny. Na terenie podwórka znajdują się również Klubokawiarnia Recepcja, Klubokawiarnia Dobro czy Klub Surowiec, gdzie odbywają się różne imprezy. Neon Side powstało dzięki Tomaszowi Kosmalskiemu, który zauważył, że neony znikają z ulic Wrocławia. Chciał uchronić je przed zniszczeniem i we współpracy z Gminą Wrocław stworzył galerię. Neonowe podwórko jest szczególnie popularne wśród użytkowników i użytkowniczek Instagrama, którzy uwielbiają robić sobie zdjęcia na tle świecących szyldów. Teraz, gdy nie działają, fotografie nie są już tak efektowne. Dlatego trudno dziwić się mieszkańcom i rozgoryczonym internautom. - Zabrałem na podwórko przy ul. Ruskiej swoją żonę, w dniach między świętami i Nowym Rokiem, aby pokazać jej galerię neonów. Ku naszemu zdziwieniu, świeciły może cztery z nich. Rozczarowanie – mówi nam Michał, mieszkaniec podwrocławskich Siechnic.

Podobne opinie, nawet sprzed kilku tygodni, można znaleźć wśród opinii użytkowników Google. - Świetna rzecz i dobrze przemyślana. Niestety duża część oświetlenia nie działała – komentuje Max. - Bardzo fajny zaułek. Szkoda tylko że większość neonów nie świeci. Nie można ich jakoś reaktywować? Bo to naprawdę klimatyczne miejsce – pyta się Dominik. - Niestety, ale większość neonów nie świeciła – opisuje Patryk. - 2/3 neonów nie świeci - pisze Bartosz. Atrakcyjność turystyczną neonów poddaje pod wątpliwość fakt, że nie świeciły one również w okresie funkcjonowania Jarmarku Bożonarodzeniowego. Wtedy przez Wrocław przewinęła się masa turystów. Przypomnijmy, że jednym z argumentów władz miasta, co do zasadności istnienia jarmarku, jest właśnie turystyka. Działające oświetlenie słynnego wrocławskiego podwórka mogłoby pomóc w promocji miasta jeszcze bardziej.

- Cała ścianka nie świeciła, jak był Jarmark Bożonarodzeniowy. Zauważyłem też, jeszcze latem, że w ogóle nie zmieniają się godziny świecenia. Neony palą się już o godz. 17 i przestają świecić o godz. 2. O tej porze roku jest to uzasadnione, ale latem powinny zacząć świecić później. Przecież wtedy o godz. 17 jest jeszcze jasno – mówi nam jedna ze spotkanych na podwórku osób. Dlaczego neony nie świecą? Zapytaliśmy o to miejską spółkę Zarząd Zasobu Komunalnego, czyli zarządcę terenu. Od rzeczniczki prasowej, Aleksandry Lipertowskiej, dowiedzieliśmy się jedynie, że prawdopodobnie doszło do awarii. Na miejsce, 8 stycznia miał zostać wysłany elektryk. Przyczynę nieświecących neonów na podwórku przy ul. Ruskiej 46C, a także termin i zakres naprawy, mamy poznać we wtorek lub środę. ZOBACZ TAKŻE:

