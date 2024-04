Z aquaparku we Wrocławiu zniknęły zjeżdżalnie! Po 16 latach zostały zdemontowane. Spokojnie! Będą nowe Remigiusz Biały

Aquapark przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu, to już nie będzie to samo miejsce, co dawniej. Zostały zdemontowane trzy zjeżdżalnie, które przez ostatnie 16 lat dostarczały niezapomnianej rozrywki. Miejscy urzędnicy przekonują, że zabawa na nowych będzie równie ekscytująca. Ruszyła budowa.