Finanse Śląska Wrocław 2023 - klub odpowiada na trudne pytania. Czy nie zabraknie pieniędzy? Skąd taka wielka strata?

Po drugie - wydaje jeszcze więcej na wynagrodzenia: było 20,6 mln zł, a jest 23 mln zł i to pomimo tego, że pozbyto się przecież takich zawodników jak Diogo Verdasca czy Victor Garcia. Po trzecie: zwiększyły się przychody ze sprzedaży i to o blisko 5 mln zł. To efekt wyjścia z pandemii, ale też bardzo dobrych wyników klubu jesienią 2023 roku i świetnej frekwencji.

To wszystko sprawia, że - zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych - zarząd spółki zobligowany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki "w celu podjęcia uchwały o kontynuacji działalności spółki". Dowiadujemy się, że ostatnia taka uchwała została podjęcia 12 czerwca 2023 roku.

Skąd ten optymizm?

Gwarantem jest przede wszystkim główny udziałowiec spółki, czyli Gmina Wrocław, która na 2024 roku zabezpieczyła 21 mln zł na dokapitalizowanie klubu. Gmina "zobowiązała się do wsparcia Spółki w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń mających wpływ na jej kondycję". Czyli jeśli okaże się, że - z jakiegoś powodu - Śląsk ma w ciągu roku kłopoty finansowe, do Wrocław gdzieś znajdzie dodatkowe środki na WKS-u. Ważna jest też dobra frekwencja, bo to rokuje dobre przychody ze sprzedaży biletów, karnetów i lóż.

Budżet WKS-u mają zasilać też transfery. W raporcie wskazany jest transfer zawodnika za 2 mln euro (chodzi o Karola Borysa), a także plany "zbycia prawa do niektórych kart zawodniczych" w połowie tego roku.

To tyle optymizmu. Potem mamy twarde liczby. To już tak różowo nie jest. Wynotowaliśmy kilka najważniejszych kwot i poprosiliśmy o komentarz klub.

O co zapytaliśmy? Dlaczego Śląsk wydaje na pensje więcej, niż przed rokiem, chociaż poprzedni sezon był bardzo słaby? Czy nie gra w związku z tym "na kredyt"? Czy wciąż musi płacić byłym trenerom - Tworkowi i Djurdjeviciowi? Z czego wynika wzrost kosztów usług obcych z 28,9 mln do 31,3 mln zł? Co kryje się po terminem "usługi obce"? Skąd wziął się wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 900 tys. zł? Skąd w rubryce "kredyty/pożyczki" pojawiła się kwota 5,2 mln zł? Jakie są zobowiązania krótkoterminowe klubu? Czy Śląsk ma zaległości finansowe wobec piłkarzy (z raportu wynika, że jest to 1,7 mln zł)? Jak klub wytłumaczy większą o 6 mln zł stratę? Czy brak awansu do europejskich pucharów będzie oznaczał kłopoty finansowe? Czy latem WKS musi sprzedawać piłkarzy, by utrzymać płynność finansową?