Wrocławska potańcówka 2024. Sprawdź terminy potańcówek i program wydarzeń

Wrocławskie potańcówki organizowane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego to hit letnich weekendów . Co roku odbywają się na Placu Wolności, jednak w tym roku na tancerzy czekają dwa dodatkowe miejsca. Kiedy i gdzie będziemy mogli potańczyć na świeżym powietrzu?

Kiedy Wrocławskie Potańcówki?

- Ideą naszych potańcówek jest zaprezentowanie innych form aktywnej rozrywki. Chcemy zachęcić ludzi do zabawy tanecznej, by mogli przełamać swoje opory i pokazali, że każdy może tańczyć i świetnie się przy tym bawić - mówi Katarzyna Delikowska z WCRS.

Wrocławskie potańcówki to idealna okazja do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu. Sezon 2024 zapowiada się niezwykle różnorodnie i każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie, aby zapisać daty w kalendarzach i dołączyć do wspólnej zabawy. Czekamy na Was na parkiecie!