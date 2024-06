Mamo! Tato! Badajcie się! Konkurs plastyczny "Gazety Wrocławskiej" dla dzieci. Do wygrania atrakcyjne nagrody

Wiedza i rozsądek, to często zbyt mało, aby pamiętać o badaniach. Postanowiliśmy przypomnieć dorosłym, że ich dzieci chcą jak najdłużej być ze swoją Mamą i swoim Tatą! Jeśli wierzyć naukowcom, człowiek może żyć nawet 120 lat. Ale nie każdy! To, ile naprawdę przebywamy na tym świecie, zależy od naszych genów, wpływu środowiska, w którym żyjemy oraz od jakości opieki medycznej. W około 50 proc. o naszym losie decydujemy my sami, prowadząc określony styl życia. Bardzo często jednak o tym zapominamy.

Wspólnie z Partnerami zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Mamo! Tato! Badajcie się!” Celem konkursu jest przypomnienie i podkreślenie znaczenia wykonywania regularnych badań, a zadanie konkursowe jest przyjemnie proste. Trzeba wykonać pracę plastyczną (technika dowolna), która będzie zaproszeniem dla rodziców na badania, następnie wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy (zgłaszamy dzieci w wieku od 7 do 14 lat) i załączyć pracę. Wierzymy, że dzięki udziałowi w konkursie dzieci będą miały okazję przypomnieć rodzicom, żeby o siebie zadbali, badając się!

Na zgłoszenia czekamy od 21 czerwca do 15 lipca.

Najciekawsze prace w dwóch kategoriach wiekowych (7-10 lat i 11-14 lat) wybierze 17 lipca kapituła konkursu. Na laureatów czekają wspaniałe nagrody - karty upominkowe do sklepu Empik:

- za 1 miejsce w danej kategorii wiekowej – o wartości 200 zł

- za 2 miejsce w danej kategorii wiekowej – o wartości 150 zł

- za 3 miejsce w danej kategorii wiekowej – o wartości 100 zł

Nagrodzone prace opublikujemy 20 lipca w "Gazecie Wrocławskiej" oraz na gazetawroclawska.pl oraz w portalach naszemiasto.pl w województwie dolnośląskim.

Zdrowie i rodzina

Z badań przeprowadzanych w Polsce wynika, że dwie wartości: rodzina i zdrowie są dla nas najważniejsze! Nie dbamy o swoje zdrowie, chociaż deklarujemy, że chcemy wychować dzieci, patrzeć jak kiedyś rosną nasze wnuki. Paradoks - o ile o rodzinę potrafimy zadbać, to ze zdrowiem jest już nieco gorzej. Tymczasem wystarczy poświęcić odrobinę czasu na regularne badania, aby w porę wykryć nieprawidłowości, wyleczyć je i dłużej cieszyć się rodzinnym szczęściem! Nawet jeśli nic nam nie dolega, to przynajmniej raz w roku powinniśmy wykonać podstawowe badania profilaktyczne.

Profilaktyka to podstawa

Pamiętajmy, że większość badań refundowanych jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie potrzebujemy na nie skierowań od lekarza. Z popularnego programu Profilaktyka 40 Plus mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, które ukończyły 40 lat. Wystarczy wypełnić ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), w przychodni POZ uczestniczącej w programie lub w aplikacji mojeIKP.

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet i dla mężczyzn i zawiera m.in.

morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

stężenie glukozy we krwi

próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

poziom kreatyniny we krwi

badanie ogólne moczu

poziom kwasu moczowego we krwi

krew utajoną w kale - metodą immunochemiczną (iFOBT).

W pakiecie dla mężczyzn można otrzymać badanie PSA- antygen swoisty dla stercza całkowity. To ważne badanie w kierunku wykrywania raka prostaty. Z kolei w pakiecie wspólnym badań diagnostycznych są: pomiary ciśnienia tętniczego, masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie i obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Zanim otrzymamy pakiet badań, obowiązkowo musimy wypełnić ankietę.

Jest ona w dwóch wersjach: rozbudowana dla osób w wieku 40-64 i uproszczona dla osób od 65 r.ż. Osoby, które już z programu korzystały i po 12 miesiącach chcą ponowić badania nie wypełniają już ankiety.

Pamiętajmy też o innych profilaktycznych programach zdrowotnych. Jest ich sporo, jakie? Sprawdźcie na portalu Akademia NFZ. Portal zawiera wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące zdrowia człowieka. Należy pamiętać, że najważniejsza jest regularność wykonywanych badań. Wtedy mamy szanse na wczesne wykrycie choroby i skuteczniejsze leczenie.

Partnerami Konkursu są:

Szpital Orthos Grupy LUX MED zlokalizowany w Komorowicach k. Wrocławia. To nowoczesna placówka medyczna, która od kilkunastu lat wspiera Pacjentów w powrocie do zdrowia gwarantując najwyższe standardy leczenia i rehabilitacji. Od lat placówka wspiera sportowe marzenia swoich pacjentów – pomagając wracać do formy po urazach i kontuzjach sportowcom uprawiającym sport amatorsko, jak i zawodowo.

Dodatkowe informacje: www.orthos.pl

Centrum Medyczne FSM - FizjoSportMed jest jednym z większych ośrodków medycznych we Wrocławiu oraz jedna z największych placówek fizjoterapeutycznych na Dolnym Śląsku. Nasz zespół to ponad 40 specjalistów: lekarzy, osteopatów, fizjoterapeutów, trenerów medycznych. FSM to największe centrum fizjoterapii we Wrocławiu. Posiadamy również poradnie ortopedyczną, kardiologiczną, neurologiczną, psychoterapeutyczną, dietetyczną, endokrynologiczną. Prowadzimy kwalifikacje do zabiegów operacyjnych.

https://fizjosportmed.pl/

DIAGDENT Wrocław to pracownia radiologii stomatologicznej i laryngologicznej, która mieści się w dzielnicy Stare Miasto przy ul. Sądowej 14. W placówce można wykonać badania diagnostyczne, takie jak pantomogram, tomografia CBCT, cefalomertia, rentgen zębów. DIAGDENT Wrocław jest częścią sieci pracowni radiologii stomatologicznej i laryngologicznej DIAGDENT, która posiada również siedem placówek w Warszawie."

www.diagdent.pl/

Centrum Medyczne Medix ma swoją siedzibę we Wrocławiu przy pl. Hirszfelda 16-17. Oferujemy Państwu badania profilaktyczne, diagnostykę oraz opracowanie planu leczenia różnych chorób. W naszych przychodniach przyjmują lekarze specjaliści różnych dziedzin, m.in. ortopeda, dermatolog, chirurg , kardiolog, pediatra i wielu innych. Posiadamy sprzęt medyczny, który pozwala wykonać takie badania, jak USG, RTG, mammografia, tomografia, gastroskopia, badania morfologiczne.

www.medix.wroc.pl