Piękne fanki na meczu Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź. Zobacz zdjęcia!

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź. Zobacz piękne fanki Miedziowych!

W poniedziałkowy wieczór KGHM Zagłębie Lubin pokonało przed własną publicznością Łódzki Klub Sportowy 2:1. Choć wynik może sugerować, że mecz był wyrównany, to każdy kto go oglądał wie, że wyglądało to nieco inaczej.

Dla Zagłębia był to ostatni domowy mecz w sezonie 2023/24. Choć rywal do zbyt wymagających nie należał (ŁKS już kilka tygodni temu przypieczętował spadek do Fortuna 1 ligi), ani kibicowsko nie wzbudza za dużych emocji w stolicy Zagłębia Miedziowego, to i tak na trybunach KGHM Zagłębie Areny zasiadło bliski 5 tys. widzów.

Wśród nich nie zabrakło pięknych kibicek, partnerek piłkarzy, a nawet piłkarek ręcznych Zagłębia, które zagwarantowały sobie kolejne mistrzostwo Polski i w środę - po ostatnim meczu sezonu - odbędzie się ich oficjalna koronacja.